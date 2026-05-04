Brandstiftung vor Café in Augsburg: Sonnenschirm und Mobiliar beschädigt, 5.800 Euro Schaden

Augsburg (ots) – Ein Sonnenschirm wurde am Sonntag, den 3. Mai 2026, in den frühen Morgenstunden vor einem Café in der Steingasse vorsätzlich in Brand gesetzt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 3:00 Uhr und 10:00 Uhr.

Schäden durch Feuer vor Café in Augsburg

Durch die ausgelösten Flammen wurden nicht nur der Sonnenschirm, sondern auch mehrere Tische und Stühle in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.800 Euro geschätzt.

Polizei Augsburg ermittelt und sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegengenommen.