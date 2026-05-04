Autoaufbruch am Nordfriedhof: Täter stehlen Handtasche aus Opel Astra
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Autoaufbruch am Nordfriedhof: Täter stehlen Handtasche aus Opel Astra

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Augsburg – Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am vergangenen Sonntag zwischen 14:00 und 17:00 Uhr ein Auto auf einem Parkplatz am Nordfriedhof in Oberhausen aufgebrochen. Die Geschädigte, eine 49-jährige Frau, entdeckte, dass die Beifahrerscheibe ihres weißen Opel Astra eingeschlagen wurde.

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Diebstahl und Schaden

Die Täter entwendeten eine Handtasche mit Inhalt aus dem Fahrzeug, darunter befanden sich Bargeld und persönliche Dokumente. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu wenden.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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