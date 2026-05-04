Russland erklärt Feuerpause für 8. und 9. Mai
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Russland erklärt Feuerpause für 8. und 9. Mai

DTS Nachrichtenagentur
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Russland hat überraschend einseitig eine Waffenruhe für 8. und 9. Mai erklärt.

Kreml (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Anlass sei das Gedenken an den Tag des Sieges, meldeten russische Staatsmedien am Montag unter Berufung auf die Militärführung.

Wladimir Putin habe die Entscheidung als Oberbefehlshaber selbst getroffen, hieß es.

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Der 8. Mai wird als Tag der Befreiung oder auch als Tag des Sieges in mehreren europäischen Ländern ein Gedenk- oder Feiertag begangen, um an 8. Mai 1945 zu erinnern, dem Tag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht und damit des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa.

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