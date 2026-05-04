“Regensburger Seniorin Opfer von ‘Enkeltrick’-Betrug: Polizei sucht Zeugen”

Am 28. April 2026 wurde eine 75-jährige Frau in der Baltenstraße in Regensburg Opfer eines „Enkeltrick“-Betrugs. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Mehrfache Telefonkontakte führten zum Betrug

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde die aus Kasachstan stammende Seniorin am Tattag mehrfach telefonisch kontaktiert. Der Anrufer gab in russischer Sprache an, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe. Unter diesem Vorwand übergab die 75-Jährige mehrere tausend Euro an eine unbekannte Person, die das Geld zwischen 17.45 und 19.00 Uhr in der Baltenstraße in Empfang nahm.

Beschreibung des Geldabholers

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 45 Jahre alt

Ca. 165 cm groß, schlanke Statur

Kurze, schwarze Haare, Schnurrbartträger

Dunkle Alltagskleidung

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Zeugen, die Hinweise zur Geldübergabe oder zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Polizeiwarnung vor Betrugsmaschen

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. „Legen Sie bei solchen Anrufen sofort auf und bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr!“ rät die Polizei.

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