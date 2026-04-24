Einbruch in Regensburger Wohnung: Schmuck im fünfstelligen Wert gestohlen
Polizeipräsidium Oberpfalz
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Einbruch in Regensburger Wohnung: Schmuck im fünfstelligen Wert gestohlen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Im Zeitraum vom 20. April 2026, 18 Uhr, bis zum 22. April 2026, 8 Uhr, wurde eine Wohnung im Regensburger Stadtteil Kumpfmühl von einem unbekannten Täter heimgesucht. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines 52-jährigen Bewohners und verursachte dabei erheblichen Sachschaden.

Ausmaß des Einbruchs

Der Täter durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten der Wohnung und beschädigte mehrere Gegenstände. Ein verschlossenes Behältnis wurde aufgebrochen, aus dem der Dieb zahlreiche Wertsachen, darunter Gold- und Silberschmuck, entwendete. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag, während der Entwendungsschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt wird.

Polizei bittet um Mithilfe

Spurensicherung wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Regensburg Süd durchgeführt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Theodor-Storm-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0941/506-2888 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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