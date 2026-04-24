Polizei lädt zu Verwaltungsdienst-Challenge in Straubing am 9. Mai ein
Polizeipräsidium Niederbayern
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Polizei lädt zu Verwaltungsdienst-Challenge in Straubing am 9. Mai ein

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

STRAUBING/REGENSBURG/VIECHTACH. Am Samstag, 09. Mai 2026, wird in Straubing auf dem Gelände des Polizeipräsidiums eine spannende Challenge veranstaltet, die von den Polizeipräsidien Niederbayern und Oberpfalz sowie dem Polizeiverwaltungsamt organisiert wird. Ziel dieser Veranstaltung ist es, potenzielle Bewerberinnen und Bewerber für den Verwaltungsdienst der Bayerischen Polizei zu gewinnen und sie zur Bewerbung zu motivieren.

Einblicke in die Polizeiverwaltung

Von 09:00 Uhr bis 13:30 Uhr können Teilnehmerinnen und Teilnehmer an verschiedenen Stationen theoretische und praktische Ausbildungsinhalte kennenlernen und selbst aktiv erleben. Diese Stationen bieten einen umfassenden Blick in die vielfältigen Aufgabenbereiche der Polizeiverwaltung und ermöglichen es den Teilnehmern, ihre Fähigkeiten zu testen.

Verschiedene Themenbereiche

In Bereichen wie der Rechtsabteilung, dem Haushaltsrecht, den Liegenschaften sowie bei der Simulation von Bewerbungsgesprächen oder der Bearbeitung von Beschwerden und Einsprüchen können sich die Teilnehmer messen und einen praktischen Einblick in die jeweiligen Tätigkeitsfelder gewinnen. Fachkundige Beraterinnen und Berater stehen außerdem für sämtliche Fragen rund um das Bewerbungsverfahren und die spätere Tätigkeit zur Verfügung.

Anmeldung erforderlich

Interessierte, die an der Challenge teilnehmen möchten, müssen sich im Voraus anmelden. Dies ist entweder per E-Mail an pp-nb.pv2.challenge-pv@polizei.bayern.de oder telefonisch unter 09421/868-1629 möglich.

Wann? Samstag, 09. Mai 2026
Wo? 94315 Straubing, Wittelsbacherhöhe 9/11 (Polizeipräsidium Niederbayern)

Pressevertreter sind ebenfalls herzlich eingeladen, an diesem Termin teilzunehmen. Eine vorherige Anmeldung ist für Medienvertreter nicht notwendig, jedoch sollten Presseausweise mitgeführt werden.

Veröffentlicht: 24.04.2026, 09.05 Uhr

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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