Tatverdächtiger des Pemflinger Tötungsdelikts tot im Landkreis Schwandorf aufgefunden

Im Landkreis Schwandorf wurde ein verstorbener Mann aufgefunden, der möglicherweise der gesuchte Tatverdächtige des versuchten Tötungsdelikts in Pemfling ist. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg dauern an.

Entdeckung der Leiche im Wald

Am 31. Mai 2026 wurde ein männlicher Leichnam von einem Spaziergänger in einem Waldstück im Landkreis Schwandorf entdeckt. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Nach aktuellem Ermittlungsstand könnte es sich bei dem Toten um den 52-jährigen Tatverdächtigen des versuchten Tötungsdelikts in Pemfling vom 22. Mai 2026 handeln. Wenig später fand ein Jäger in der Nähe des Auffindeorts den Pkw des Mannes, einen grauen Renault Megane.

Weitere Schritte zur Identitätsklärung

Zur abschließenden Klärung der Identität und der Todesursache soll der Leichnam in den kommenden Tagen obduziert werden. Die 40-jährige Geschädigte des Tötungsversuchs ist bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Ermittlungen dauern an

Die Untersuchungen in diesem Fall sind noch nicht abgeschlossen. Die Kriminalpolizei Regensburg führt die Ermittlungen fort und dankt der Bevölkerung für Hinweise und Mithilfe während der Fahndung.