Höherer Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Februar

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Februar 2026 gegenüber Januar 2026 kalender- und saisonbereinigt um 7,6 Prozent gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, nahm der Auftragseingang im Februar 2026 im Vormonatsvergleich im Hochbau um 8,6 Prozent und im Tiefbau um 6,7 Prozent zu. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Dezember 2025 bis Februar 2026 um 4,6 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: -9,2 Prozent; Tiefbau: -0,4 Prozent).

Im Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2025 stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Februar 2026 um 9,8 Prozent. Im Hochbau nahm der Auftragseingang um 0,4 Prozent und im Tiefbau um 19,2 Prozent zu. Der nominale (nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag 12,0 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im Februar 2026 um 13,2 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz fiel im gleichen Zeitraum um 10,8 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro.

Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im Februar 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,9 Prozent auf rund 537.000 Personen zu. Alle Angaben beziehen sich auf Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen, so das Bundesamt.