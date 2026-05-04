Polizeipräsidium Oberpfalz

Mann in Hemau bei Streit schwer verletzt: Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Mann in Hemau bei Streit schwer verletzt: Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Am Mittwochmorgen, dem 29. April, ereignete sich in Hemau eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein Beteiligter schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

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Auseinandersetzung eskaliert

Ersten Ermittlungen zufolge waren ein 50-jähriger deutsch-kasachischer Staatsangehöriger und sein 45-jähriger deutscher Schwager in den Vorfall verwickelt. Aus einer zunächst verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich ein körperlicher Konflikt, bei dem der 50-Jährige einen Gegenstand einsetzte, um seinem Schwager Verletzungen zuzufügen. Der 45-Jährige erlitt Verletzungen am ganzen Körper, einschließlich des Kopfes, und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Laut aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr.

Ermittlungen und rechtliche Schritte

Die Polizei sicherte am Tatort umfangreiche Spuren und führt die Ermittlungen fort. Der 50-Jährige wird wegen gefährlicher Körperverletzung beschuldigt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde er am Donnerstag, 30. April, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Der Richter erließ einen Haftbefehl, welcher jedoch unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall in der Riedenburger Straße in Hemau am Mittwochmorgen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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