Streit zwischen Häftlingen in Amberger JVA: Messerangriff sorgt für Verletzten

Am Freitag, den 01.05.2026, ereignete sich in der Justizvollzugsanstalt Amberg ein Vorfall, bei dem ein Insasse mit einem Messer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Streit eskaliert in der JVA Amberg

Gegen 14:00 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Häftlingen. Ein 29-jähriger Insasse griechischer Herkunft wurde von einem 23-jährigen marokkanischen Häftling mit einem Brotzeitmesser angegriffen. Der angegriffene Häftling erlitt mehrere Schnittverletzungen und wurde noch vor Ort medizinisch versorgt. Glücklicherweise bestand keine Lebensgefahr.

Helfer verhindern Schlimmeres

Andere Insassen konnten den Angreifer entwaffnen und somit weitere Übergriffe verhindern. Der Vorfall führte zu einer umgehenden räumlichen Trennung der Beteiligten.

Ermittlungen eingeleitet

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Amberg die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und führt die Untersuchungen am Tatort fort.