Unbekannte belästigen Frauen und verletzen Helfer in Nürnberger S-Bahn – Zeugen gesucht
Bundespolizei München

Unbekannte belästigen Frauen und verletzen Helfer in Nürnberger S-Bahn – Zeugen gesucht

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Nürnberg – Zwei Unbekannte belästigen Frauen in S-Bahn und verletzen Helfer

Inhalte im Überblick

Vorfall in der S-Bahn Richtung Altdorf

In einer S-Bahn der Linie S2 kam es am Samstag, dem 21. März, zu einem besorgniserregenden Vorfall. Gegen 19:30 Uhr stiegen drei junge Frauen am Nürnberger Hauptbahnhof in die Bahn in Richtung Altdorf. Zwei unbekannte Männer näherten sich den Frauen, belästigten sie verbal und kamen ihnen unangemessen nahe.

Helfer wird zum Opfer

In Feucht stieg ein 25-jähriger deutscher Mann zu, der die Situation schnell erkannte und die Frauen fragte, ob alles in Ordnung sei. Einer der Männer reagierte darauf aggressiv und beleidigte den Helfer auf Russisch. Beim Ausstieg der Männer in Winkelhaid eskalierte die Situation weiter, als einer von ihnen dem 25-Jährigen gegen das Schienbein trat.

Bundespolizei bittet um Mithilfe

Die jungen Frauen setzten ihre Fahrt bis Altdorf-West fort. Die Bundespolizei sucht nun dringend die drei Frauen sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beiden Tätern machen können. Hinweise werden telefonisch unter 0911 205551-0 oder per E-Mail an bpoli.nuernberg@polizei.bund.de entgegengenommen. Die Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung sind eingeleitet.

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Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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