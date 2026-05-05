36-Jähriger attackiert Sicherheitsdienst im Nürnberger Hauptbahnhof

Am Montagnachmittag kam es im Nürnberger Hauptbahnhof zu einem Angriff auf zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter. Ein 36-jähriger Mann ging auf die beiden los, nachdem sie ihn darauf aufmerksam gemacht hatten, dass er eine Passantin belästigte. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Angriff auf Sicherheitspersonal

Gegen 17:00 Uhr spielte sich der Vorfall in der Mittelhalle des Hauptbahnhofs ab. Der aggressive Mann schlug einem 18-jährigen Sicherheitsmitarbeiter mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend versuchte er, den jungen Mann am Nacken nach unten zu drücken, was ihm jedoch nicht gelang. Ein weiterer Sicherheitsmitarbeiter, 30 Jahre alt, wurde ins Gesicht gespuckt und ebenfalls mit der flachen Hand geschlagen.

Sicherheitskräfte halten Angreifer in Schach

Die beiden Sicherheitsmitarbeiter schafften es, den Angreifer zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der Bundespolizei festzuhalten. Während der 18-jährige Mitarbeiter unverletzt blieb, musste sein 30-jähriger Kollege nach dem Vorfall einen Arzt aufsuchen.

Bundespolizei leitet Ermittlungen ein

Nach der Festnahme erteilte die Bundespolizei dem Angreifer einen Platzverweis und leitete Ermittlungen wegen Körperverletzung ein. Die Hintergründe des Angriffs sind derzeit noch unklar.