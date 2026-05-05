36-Jähriger attackiert Sicherheitsdienst im Nürnberger Hauptbahnhof
Bundespolizei München

36-Jähriger attackiert Sicherheitsdienst im Nürnberger Hauptbahnhof

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Min. Lesezeit

Am Montagnachmittag kam es im Nürnberger Hauptbahnhof zu einem Angriff auf zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter. Ein 36-jähriger Mann ging auf die beiden los, nachdem sie ihn darauf aufmerksam gemacht hatten, dass er eine Passantin belästigte. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Contents

Angriff auf Sicherheitspersonal

Gegen 17:00 Uhr spielte sich der Vorfall in der Mittelhalle des Hauptbahnhofs ab. Der aggressive Mann schlug einem 18-jährigen Sicherheitsmitarbeiter mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend versuchte er, den jungen Mann am Nacken nach unten zu drücken, was ihm jedoch nicht gelang. Ein weiterer Sicherheitsmitarbeiter, 30 Jahre alt, wurde ins Gesicht gespuckt und ebenfalls mit der flachen Hand geschlagen.

Sicherheitskräfte halten Angreifer in Schach

Die beiden Sicherheitsmitarbeiter schafften es, den Angreifer zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der Bundespolizei festzuhalten. Während der 18-jährige Mitarbeiter unverletzt blieb, musste sein 30-jähriger Kollege nach dem Vorfall einen Arzt aufsuchen.

Bundespolizei leitet Ermittlungen ein

Nach der Festnahme erteilte die Bundespolizei dem Angreifer einen Platzverweis und leitete Ermittlungen wegen Körperverletzung ein. Die Hintergründe des Angriffs sind derzeit noch unklar.

- Anzeige -
41-Jähriger am Augsburger Hauptbahnhof mit verschreibungspflichtigen Medikamenten ohne Rezept festgenommen
Jugendliche Radfahrerin verletzt 11-jährigen Jungen in Ingolstädter Bahnhofsunterführung schwer
17-jährige Radfahrerin verletzt 11-jährigen Jungen in Ingolstädter Bahnhofstunnel schwer
Syrer ohne Fahrschein in Ingolstadt festgenommen: Haftbefehl und Ermittlungen wegen Leistungserschleichung
61-Jähriger wegen Diebstahls von Bier im Nürnberger Hauptbahnhof verhaftet und wegen Haftbefehlen in Justizvollzug überführt
Diesen Artikel teilen
ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Google will KI-Modell für Apple bauen Google will KI-Modell für Apple bauen
Nächster Artikel Bahn fordert von Fahrgästen mehr Respekt Bahn fordert von Fahrgästen mehr Respekt

Folgen Sie uns

You Might also Like