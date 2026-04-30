Tunesier wegen Schwarzfahrens am Nürnberger Hauptbahnhof festgenommen – Haftbefehl und unerlaubter Aufenthalt festgestellt
Bundespolizei München
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Tunesier wegen Schwarzfahrens am Nürnberger Hauptbahnhof festgenommen – Haftbefehl und unerlaubter Aufenthalt festgestellt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Bundespolizei hat am Mittwochmorgen, dem 29. April, einen 25-jährigen Tunesier am Hauptbahnhof Nürnberg festgenommen. Bei einer Kontrolle wegen Schwarzfahrens stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl bestand. Zudem hält er sich unerlaubt in Deutschland auf, weshalb die Landespolizei die weiteren Maßnahmen übernimmt.

Haftbefehl wegen nicht bezahlter Geldstrafe

Der 25-Jährige konnte bei einer Fahrscheinkontrolle am Nürnberger Hauptbahnhof kein gültiges Ticket vorweisen. Eine hinzugezogene Streife der Bundespolizeiinspektion Nürnberg überprüfte den Mann und entdeckte einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mühlhausen. Grund hierfür war eine nicht bezahlte Geldstrafe wegen einer Ordnungswidrigkeit. Ursprünglich drohten ihm vier Tage Haft, die jedoch durch die sofortige Zahlung der Geldstrafe abgewendet werden konnten.

Aufenthaltsstatus abgelaufen

Zusätzlich stellte die Bundespolizei fest, dass die Aufenthaltsgenehmigung des Tunesiers abgelaufen war. Damit hält er sich illegal in Deutschland auf und ist ausreisepflichtig. Die bayerische Landespolizei übernimmt die weiteren Schritte, um seinen Aufenthalt in Deutschland zu beenden.

Der Mann ist der Polizei bereits wegen verschiedener Straftaten bekannt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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