Zweifel an Schilderungen: Ermittlungen zu Vorfall mit Kind in Bad Reichenhall

In Bad Reichenhall im Landkreis Berchtesgadener Land kam es am 3. März 2026 zu einem Vorfall, bei dem ein Kind möglicherweise von Unbekannten angegangen und verletzt worden sein soll. Die Kriminalpolizei Traunstein hat in diesem Zusammenhang umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Es gibt jedoch mittlerweile erhebliche Zweifel an der Darstellung des Vorfalls.

Kind auf Radweg gefunden

Am Abend des 3. März wurde im Bereich der Bundesstraße 21 ein Kind reglos auf einem Radweg entdeckt. Rettungskräfte versorgten das Kind vor Ort medizinisch und brachten es anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Unklarheiten über den Vorfall

Bei den ersten Befragungen gab das Kind an, das Bewusstsein verloren zu haben. Aufgrund von Erinnerungslücken konnte es lediglich berichten, dass es zuvor unbekannte Personen in der Nähe eines dunklen Pkw gesehen haben soll.

Ermittlungen der Polizei

Nach Bekanntwerden des Vorfalls leitete die Polizeiinspektion Bad Reichenhall sofort erste Maßnahmen ein. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die weiteren Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein. Im Verlauf der Ermittlungen kamen Hinweise auf, dass der geschilderte Vorfall möglicherweise nicht den Tatsachen entspricht. Die genaue Klärung der Hintergründe ist weiterhin Teil der polizeilichen Untersuchungen.