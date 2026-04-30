1. Verkehrsunfall in Oberschleißheim: Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt 2. Zwei Radfahrerinnen bei Rotlichtverstoß von Pkw in Oberschleißheim verletzt 3. Polizeibeamter bei Festnahme in Ottobrunn verletzt: Tatverdächtiger angezeigt 4. Neuperlach: Nicht angemeldete Veranstaltung mit 700 Personen führt zu Straßensperrung

Am Mittwochnachmittag kam es in Oberschleißheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 14:35 Uhr war ein 63-jähriger Mann aus dem Landkreis München mit seinem Honda Kraftrad auf der Sonnenstraße unterwegs, als ein vor ihm fahrender VW Pkw verkehrsbedingt anhalten musste. Der Motorradfahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und prallte gegen das Heck des Autos. Er wurde über den Pkw geschleudert und kam auf einem Grünstreifen zum Liegen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 34-jährige Fahrerin des VW blieb unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, die von der Münchner Verkehrspolizei durchgeführt wurde, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zusammenstoß mit Fahrrädern auf der B 471

Am selben Tag, nur eine Stunde später, ereignete sich in Oberschleißheim ein weiterer Unfall. Ein 46-jähriger Fahrer eines VW Pkw fuhr gegen 15:45 Uhr auf der B 471 in Richtung Dachau und missachtete dabei eine rote Ampel. Zwei 26-jährige Radfahrerinnen, die bei grünem Licht die Straße an der Ruderregatta überquerten, wurden vom Pkw erfasst. Beide Frauen wurden verletzt und mussten mit Rettungswägen ins Krankenhaus gebracht werden. Für die Aufnahme des Unfalls musste die B 471 für etwa 30 Minuten gesperrt werden, was zu Verkehrsproblemen führte. Die Münchner Verkehrspolizei sucht nach Zeugen, unter anderem nach einem männlichen Radfahrer, der den Vorfall beobachtet haben könnte.

Vorfall in Ottobrunn und nicht angemeldete Veranstaltung in Neuperlach

Am Abend desselben Mittwochs kam es in Ottobrunn zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 29-jähriger Mann während eines Streits in einem gastronomischen Betrieb einen Polizisten verletzte. Der Beamte musste im Krankenhaus behandelt werden und ist derzeit nicht dienstfähig. Der Tatverdächtige wurde vorübergehend festgenommen, ihm werden unter anderem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Gegen 16:15 Uhr wurde die Polizei über eine nicht angemeldete Veranstaltung in einem Einkaufszentrum in Neuperlach informiert. Zwei Musiker hatten über soziale Medien zu einem Auftritt geladen, der bis zu 700 Besucher anlockte. Die Polizei war mit über 50 Beamten im Einsatz und sperrte zeitweise die Thomas-Dehler-Straße, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Mögliche Rechtsverstöße und Kosten für den Polizeieinsatz werden derzeit geprüft.