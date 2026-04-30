Wirtschaftsrat der CDU will Einkommenssteuerreform noch 2026
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Wirtschaftsrat der CDU will Einkommenssteuerreform noch 2026

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Von DTS Nachrichtenagentur

Der CDU-nahe Interessensverband Wirtschaftsrat der CDU hat die Bundesregierung aufgefordert, die geplante Reform der Einkommenssteuer vorzuziehen.

Wirtschaftsrat der CDU (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Diese Entlastung sollte angesichts der wirtschaftlichen Lage vieler Unternehmen möglichst noch in diesem Jahr kommen”, sagte Astrid Hamker, Präsidentin des Wirtschaftsrates der CDU, dem “Focus”. Außerdem solle die beschlossene Reduzierung der Körperschaftssteuer vorgezogen werden.

Bislang plant die Bundesregierung, eine Einkommenssteuerreform zum 1. Januar 2027 umzusetzen. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart: “Wir werden die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken.” Werden die Steuersätze im unteren Einkommensbereich gesenkt, profitieren davon auch Personen mit hohem Einkommen. Die SPD will daher hohe Einkommen stärker besteuern und so auch die aus Steuersenkungen folgenden Mindereinnahmen verringern. Teile der CDU sind dagegen oder fordern, dass dann auch der Solidaritätszuschlag, der mittlerweile nur noch für hohe Einkommen fällig ist, gestrichen werden müsse.

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