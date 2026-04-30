Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Seeshaupt: Ermittlungen nach Zusammenstoß mit Pkw
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
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Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Seeshaupt: Ermittlungen nach Zusammenstoß mit Pkw

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, den 30. April 2026, ereignete sich auf der Staatsstraße im Bereich von Seeshaupt ein tragischer Unfall, bei dem ein 45-jähriger Motorradfahrer ums Leben kam. Der Unfall fand statt, als ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Weilheim, der sich gegen 07:40 Uhr auf der Staatsstraße 2064 in Fahrtrichtung Seeshaupt bewegte, beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Motorrad kollidierte.

Unfallhergang und Folgen

An der Abzweigung “Schmitten” wollte der Pkw-Fahrer nach links abbiegen. Der 45-jährige Motorradfahrer aus Penzberg, der mit einer Suzuki in entgegengesetzter Richtung fuhr, wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

Sachschäden und Einsatzkräfte

An dem VW entstand ein Heckschaden von etwa 3.000 Euro, während am Motorrad ein Schaden von ca. 5.000 Euro entstand. Die Staatsstraße 2064 blieb für mehrere Stunden gesperrt und eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Magnetsried und Seeshaupt waren mit etwa 20 Einsatzkräften im Einsatz. Vor Ort waren ebenfalls vier Rettungswagen, ein Notarzt, zwei Kriseninterventionsteams und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Ermittlungen und Unterstützung

Die Polizeiinspektion Penzberg, unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II, hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und erhält Unterstützung von einem Sachverständigen bei der Rekonstruktion des Geschehens. Neben drei Streifen der Polizeiinspektion Penzberg war auch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Weilheim im Einsatz.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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