E-Scooter-Unfall in Augsburg: Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht in Gögginger Straße

In der Gögginger Straße in Augsburg ereignete sich am Mittwoch, dem 29. April 2026, ein Verkehrsunfall, bei dem eine E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 49-jährige Frau war mit ihrem E-Scooter unterwegs, als sie nach rechts auf den parallel zum Oberbürgermeister-Müller-Ring verlaufenden Radweg abbiegen wollte.

Unfallhergang in der Gögginger Straße

Während des Abbiegevorgangs kam ihr ein anderer E-Scooter-Fahrer entgegen. Dieser schnitt die 49-Jährige, was zu einem Zusammenstoß führte. Die Frau stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu.

Unfallverursacher flüchtet vom Unfallort

Nach einem kurzen Wortgefecht entfernte sich der unbekannte E-Scooter-Fahrer vom Unfallort. Die Geschädigte beschreibt den Unfallverursacher als etwa 20 bis 25 Jahre alt, mit südländischem Aussehen und schwarzen Haaren. Er sei mit einem grünen E-Scooter unterwegs gewesen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Augsburg Süd bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des Unfallverursachers geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.