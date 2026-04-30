E-Scooter-Unfall in Augsburg: Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht in Gögginger Straße
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E-Scooter-Unfall in Augsburg: Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht in Gögginger Straße

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Gögginger Straße in Augsburg ereignete sich am Mittwoch, dem 29. April 2026, ein Verkehrsunfall, bei dem eine E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 49-jährige Frau war mit ihrem E-Scooter unterwegs, als sie nach rechts auf den parallel zum Oberbürgermeister-Müller-Ring verlaufenden Radweg abbiegen wollte.

Unfallhergang in der Gögginger Straße

Während des Abbiegevorgangs kam ihr ein anderer E-Scooter-Fahrer entgegen. Dieser schnitt die 49-Jährige, was zu einem Zusammenstoß führte. Die Frau stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu.

Unfallverursacher flüchtet vom Unfallort

Nach einem kurzen Wortgefecht entfernte sich der unbekannte E-Scooter-Fahrer vom Unfallort. Die Geschädigte beschreibt den Unfallverursacher als etwa 20 bis 25 Jahre alt, mit südländischem Aussehen und schwarzen Haaren. Er sei mit einem grünen E-Scooter unterwegs gewesen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Augsburg Süd bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des Unfallverursachers geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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