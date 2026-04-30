84-Jähriger nach hunderten Fällen Kindesmissbrauch festgenommen
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84-Jähriger nach hunderten Fällen Kindesmissbrauch festgenommen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Polizei Stuttgart hat einen 84 Jahre alten Mann festgenommen, dem sexueller Missbrauch von Kindern in mehreren hundert Fällen vorgeworfen wird. Das teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag mit.

Polizeiauto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Mann soll über mehrere Jahre hinweg Kinder zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Die Taten sollen sich sowohl im familiären Umfeld als auch in einem Schwimmbad ereignet haben. Bereits im Februar hatte die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet, woraufhin weitere Hinweise eingingen und der Mann ins Visier der Ermittler geriet.

Die Beamten nahmen den deutschen Staatsangehörigen am Dienstag fest. Noch am selben Tag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

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