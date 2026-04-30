Kostenloses E-Bike-Training für Senioren ab 50 in Augsburg am 8. Mai 2026
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Kostenloses E-Bike-Training für Senioren ab 50 in Augsburg am 8. Mai 2026

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg lädt E-Bike- und Pedelecfahrer ab 50 Jahren zu einem speziell entwickelten Fahrradtraining ein. Dieses möchte die Verkehrssicherheit erhöhen und gezielt auf mögliche Gefahren im Straßenverkehr hinweisen.

Praktische und theoretische Inhalte

Das Training umfasst sowohl theoretische als auch praktische Einheiten und behandelt Themen wie Gefahrenstellen und Tipps zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr. Teilnehmer haben die Möglichkeit, Übungen direkt mit ihrem eigenen Fahrrad durchzuführen.

Details zur Veranstaltung

Das kostenfreie Fahrradtraining findet am 8. Mai 2026 von 10:00 bis 12:00 Uhr in der Jugendverkehrsschule Senkelbach, Senkelbachstraße 10, 86153 Augsburg, statt. Unabhängig von den Wetterbedingungen wird der Kurs durchgeführt, und die Teilnahme erfolgt auf eigene Haftung. Mitzubringen sind das eigene Fahrrad und ein Fahrradhelm.

Anmeldung und Kontakt

Interessierte können sich per E-Mail an pp-swn.augsburg.vpi.va-senkelbach@polizei.bayern.de oder telefonisch unter der Nummer 0821/324-2398 anmelden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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