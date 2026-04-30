Wadephul verteidigt Rolle der Diplomatie
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Wadephul verteidigt Rolle der Diplomatie

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat angesichts wachsender internationaler Krisen die Rolle der Diplomatie verteidigt.

Johann Wadephul (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wenn uns irgendetwas retten kann, dann ist es Diplomatie”, sagte er der RTL-Sendung “Nachtjournal Spezial” während seiner Reise nach Rabat in Marokko. Sowohl im Ukraine-Krieg als auch im Konflikt mit dem Iran werde über diplomatische Lösungen gesprochen.

Auch andere Krisen wie im Sudan zeigten, dass Konflikte nicht militärisch gelöst werden könnten. “Nur Gespräche, Einigungen, das Verständnis für den anderen.” Diplomatie sei dabei oft mühsam, sagte der Minister. “Das ist immer wieder auch wie bei Sisyphus das Heraufrollen des Steines.”

Wadephul beschrieb sein erstes Amtsjahr als fordernd, aber erfüllend. Es sei etwas anstrengender als gedacht, aber auch spannend, sagte der CDU-Politiker. Er habe in diesem Jahr mehr als 120 Kollegen getroffen und rund 60 Länder besucht.

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