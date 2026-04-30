Dobrindt unterstützt Aigner als Bundespräsidentin
Politik & Wirtschaft
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Dobrindt unterstützt Aigner als Bundespräsidentin

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) unterstützt Überlegungen, die CSU-Politikerin Ilse Aigner zur nächsten Bundespräsidentin zu wählen. Das sei “eine Überlegung, die man fortsetzen kann”, sagte Dobrindt dem “Spiegel”.

Ilse Aigner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Das ist ein Modell und eine Variante. Ich kann mir das vorstellen”, sagte Dobrindt. Zuletzt hatte CSU-Chef Markus Söder die Parteifreundin Aigner als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin ins Spiel gebracht.

Die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier wird im kommenden Frühjahr von der Bundesversammlung gewählt.

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