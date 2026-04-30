Vermisstes Mädchen aus Wanzleben-Börde in Coburg gefunden – 33-Jähriger in U-Haft
Polizeipräsidium Oberfranken
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Vermisstes Mädchen aus Wanzleben-Börde in Coburg gefunden – 33-Jähriger in U-Haft

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Seit Montag suchten die Behörden nach einer elfjährigen Vermissten aus Wanzleben-Börde in Sachsen-Anhalt. Dank des Hinweises einer jungen Frau konnte das Mädchen schließlich gefunden werden. Der Mann, mit dem das Mädchen unterwegs war, befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg in Untersuchungshaft.

Verlustmeldung und entscheidender Hinweis

Die Elfjährige wurde montagnachmittags als vermisst gemeldet, als sie nach der Schule nicht nach Hause zurückkehrte. Zuletzt wurde sie in Begleitung eines älteren Mannes gesichtet. Eine Vermisstenanzeige wurde von der sachsen-anhaltischen Polizei erstellt und über diverse Medien verbreitet.

Beobachtung im Zug zwischen Bamberg und Coburg

Unwissend über die Vermisstenanzeige fielen die Elfjährige und ihr erheblich älterer Begleiter einer 19-jährigen Schülerin in einem Zug zwischen Bamberg und Coburg auf. Nachdem sie in sozialen Medien die Fahndung der Öffentlichkeit sah, informierte sie sofort die Polizei in Coburg.

Schnelle Ermittlung und Festnahme

Dank dieses entscheidenden Hinweises konnte der Mann identifiziert werden. In der Wohnung eines 55-jährigen Coburgers fand die Polizei das Mädchen in Begleitung eines 33-jährigen Deutschen vor. Die Beamten informierten die Eltern des Mädchens und brachten es zur Polizeidienststelle.

Die Polizeibehörden von Coburg und die Staatsanwaltschaft untersuchen gegenwärtig die Hintergründe des Falls. Der 33-Jährige hat den Kontakt zu dem Mädchen über soziale Medien aufgenommen und sie überredet, mit ihm zu reisen. Aktuell wird gegen ihn wegen verschiedener Delikte ermittelt.

Am Mittwoch wurde der Beschuldigte einem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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