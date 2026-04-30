Unbekannter beschädigt Fahrrad in Augsburg: Polizei sucht Zeugen

Ein Fahrrad wurde am Mittwoch, den 29. April 2026, in der Augsburger Bahnhofstraße schwer beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum Täter.

Beschädigung in der Bahnhofstraße

Gegen 08:15 Uhr hatte die Besitzerin ihr Fahrrad an einem Verkehrszeichen in der Bahnhofstraße bei Hausnummer 20 angeschlossen. Als sie um 17:00 Uhr zurückkehrte, fand sie ihr Fahrrad stark beschädigt vor. Offenbar hatte ein unbekannter Täter es zwischenzeitlich überrollt, vermutlich mit einem Transporter oder Bus. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Augsburg Mitte bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.