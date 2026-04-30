Drei Ladendiebe in Bayreuth festgenommen: Untersuchungshaft angeordnet

Mitarbeitende eines Verbrauchermarkts in der Bayreuther Otto-Hahn-Straße entlarvten am Mittwochvormittag drei Ladendiebe, die mehrfach in der Region zugeschlagen hatten. Nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde Untersuchungshaft gegen die Tatverdächtigen verhängt.

Verdächtiges Verhalten im Supermarkt

Ein Mann im Alter von 40 Jahren, ein weiterer Mann von 35 Jahren sowie eine 31-jährige Frau stehen im Verdacht, gemeinschaftlich Lebensmittel und Haushaltsartikel im Wert von rund 3.000 Euro entwendet zu haben. Mitarbeitende bemerkten, wie die Frau ihren Einkaufswagen auffallend füllte. Bei der Beobachtung verließ die tschechische Staatsangehörige den Markt und ließ den vollbeladenen Wagen zurück. Auf dem Parkplatz wurde sie zusammen mit zwei Männern an einem Skoda mit tschechischen Kennzeichen angetroffen und die Polizei eingeschaltet.

Weitere Beute im Fahrzeug entdeckt

Die eintreffenden Polizeistreifen stellten fest, dass der Skoda randvoll mit weiterem Diebesgut, darunter Waschmittel, beladen war. Bei der Durchsuchung des 40-jährigen Mannes kam zudem ein sogenanntes „Scheckkartenmesser“ zum Vorschein, das ein Klappmesser darstellt. Die Ermittler der Kriminalpolizei Bayreuth ordneten die gestohlenen Waren weiteren Märkten in der Otto-Hahn-Straße und der Tunnelstraße zu.

Untersuchungshaft angeordnet

Da die Tatverdächtigen keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatten, wurden sie vorläufig festgenommen. Ein Ermittlungsrichter ordnete auf Betreiben der Staatsanwaltschaft Bayreuth am Donnerstag Untersuchungshaft an. Die Verdächtigen wurden daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.