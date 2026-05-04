Bundespolizei München

61-Jähriger wegen Diebstahls von Bier im Nürnberger Hauptbahnhof verhaftet und wegen Haftbefehlen in Justizvollzug überführt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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61-Jähriger wegen Diebstahls von Bier im Nürnberger Hauptbahnhof verhaftet und wegen Haftbefehlen in Justizvollzug überführt

Nürnberg – Ein 61-jähriger Mann, ukrainischer Staatsbürger, wurde am Sonntagabend (3. Mai) im Nürnberger Hauptbahnhof nach einem versuchten Diebstahl festgenommen. Der Mann hatte im Lidl vier Dosen Bier im Wert von rund fünf Euro an sich genommen, jedoch nicht bezahlt.

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Polizeikontrolle deckt Haftbefehle auf

Nach dem Diebstahl wurde der Mann von der Bundespolizei kontrolliert. Hierbei kam ans Licht, dass die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zwei Haftbefehle gegen ihn erlassen hatte: Einer wegen Hausfriedensbruchs und ein weiterer aufgrund einer unbezahlten Geldbuße.

Inhaftierung in Nürnberg

Der Mann hatte die Möglichkeit, die Haft durch Zahlungen abzuwenden, konnte diese jedoch nicht leisten. Daher wurde er von den Beamten der Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Nürnberg gebracht. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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