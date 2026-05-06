Tödlicher Unfall: 22-Jähriger unter umgekipptem Gabelstapler in Pöttmes eingeklemmt

In Pöttmes, Ortsteil Sedlbrunn, ereignete sich am Dienstagabend, dem 5. Mai 2026, ein tragischer Unfall. Ein Arbeiter erlag seinen Verletzungen, nachdem er unter einem umgekippten Gabelstapler eingeklemmt wurde.

Unfallhergang

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.15 Uhr auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs. Ein 22-jähriger Staplerfahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, als dieses eine wenige Zentimeter hohe betonierte Grundstückseinfassung überquerte. Infolgedessen kippte der Stapler um und klemmte den Fahrer ein. Die herbeigerufene Feuerwehr befreite ihn, jedoch starb der junge Mann trotz umfassender Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort.

Weitere Verletzte und Einsatzkräfte

Ein weiterer, 27-jähriger Mitarbeiter, der sich ebenfalls auf dem Gabelstapler befand, erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Unfallort waren die Feuerwehren aus Pöttmes und Gundelsdorf im Einsatz.