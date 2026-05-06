Alkoholfahrt in Lechhausen: 51-Jähriger mit 1,8 Promille gestoppt
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Alkoholfahrt in Lechhausen: 51-Jähriger mit 1,8 Promille gestoppt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Augsburg – Ein 51-jähriger Mann verursachte am Dienstag, den 5. Mai 2026, gegen 15.30 Uhr in Lechhausen einen Vorfall, bei dem er alkoholisiert gegen ein geparktes Auto in der Schillstraße fuhr.

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Keine sichtbaren Unfallschäden, aber Alkoholgeruch festgestellt

Bei der Überprüfung konnten die Polizeibeamten keine sichtbaren Schäden an den Fahrzeugen feststellen. Allerdings nahmen sie einen starken Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Polizei unterbindet Weiterfahrt und sichert Führerschein

Die Weiterfahrt des Mannes wurde sofort unterbunden. Die Beamten sicherten Führerschein und Fahrzeugschlüssel des 51-Jährigen und ordneten eine Blutentnahme an. Gegen den Mann, der die bulgarische Staatsangehörigkeit besitzt, wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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