Lottozahlen vom Mittwoch (06.05.2026)

In der Mittwochs-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen.

Lotto-Schild (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Sie lauten 10, 13, 19, 38, 40, 48, die Superzahl ist die 2. Im Jackpot liegen aktuell 33 Millionen Euro.

Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 5398874. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 735858 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege, und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.