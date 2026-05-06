Abnehmmedikamente: Novo Nordisk plant Verträge mit US-Arbeitgebern
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Abnehmmedikamente: Novo Nordisk plant Verträge mit US-Arbeitgebern

DTS Nachrichtenagentur
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Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will im Milliardenmarkt für Abnehmmedikamente in den USA enger mit Unternehmen kooperieren.

Tabletten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Finanzchef Karsten Munk Knudsen sagte dem “Handelsblatt” (Donnerstagausgabe), man schließe in den USA direkt mit Arbeitgebern Verträge ab. Entsprechende Vereinbarungen mit einzelnen Unternehmen, die eine teilweise Erstattung von Adipositas-Medikamenten anbieten wollten, seien bereits in Arbeit.

Durch Verträge dieser Art könnten Unternehmen ihren Beschäftigten Medikamente gegen Adipositas als betriebliche Zusatzleistung bezuschussen oder erstatten.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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