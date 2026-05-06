Nische bei jotha Fahrzeugbau: Airstream Manufaktur in Donauwörth

Bei der jotha Fahrzeugbau AG in Donauwörth werden nicht nur Nutzfahrzeuge für jeden individuellen Kundenbedarf gefertigt. Auch die US-amerikanischen Airstreamwohnwägen aus den 60er und 70er Jahren werden hier restauriert und wieder straßentauglich gemacht.
Bei der jotha Fahrzeugbau AG in Donauwörth werden nicht nur Nutzfahrzeuge für jeden individuellen Kundenbedarf gefertigt. Auch die US-amerikanischen Airstreamwohnwägen aus den 60er und 70er Jahren werden hier restauriert und wieder straßentauglich gemacht.
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Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.