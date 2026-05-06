Nische bei jotha Fahrzeugbau: Airstream Manufaktur in Donauwörth
Donau-RiesFreizeitNewsletter

Nische bei jotha Fahrzeugbau: Airstream Manufaktur in Donauwörth

Presse Augsburg
Presse Augsburg
0 Minuten Lesezeit

Bei der jotha Fahrzeugbau AG in Donauwörth werden nicht nur Nutzfahrzeuge für jeden individuellen Kundenbedarf gefertigt. Auch die US-amerikanischen Airstreamwohnwägen aus den 60er und 70er Jahren werden hier restauriert und wieder straßentauglich gemacht.

Randalierende Frau greift Passanten und Polizei in Augsburger Innenstadt an
Ermittler: 14-Jähriger im Allgäu getötet – Verdächtiger tot
Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.05.2026
Schüsse in Memmingen | Großeinsatz der Polizei nach Leichenfund
Galerie zur konstituierenden Stadtratssitzung – Florian Freund ist der neue OB in Augsburg
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonPresse Augsburg
Folgen
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.
Vorheriger Artikel 14-jähriger durch Gewalteinwirkung getötet: Tatverdächtiger nach Schussverletzungen verstorben, Ermittlungen laufen 14-jähriger durch Gewalteinwirkung getötet: Tatverdächtiger nach Schussverletzungen verstorben, Ermittlungen laufen

Folgen Sie uns

You Might also Like