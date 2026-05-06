Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.05.2026

Pfersee – Polizei ermittelt nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Am Dienstag (05.05.2026), gegen 15.45 Uhr, schrie eine unbekannte Frau in der Fröbelstraße zwei Passanten an und griff diese mit einer Flasche an.

Zwei Personen warteten an einer Straßenbahnhaltestelle. Eine bislang unbekannte Frau ging auf die Personen zu, ging sie verbal an und schlug in der Folge mit einer Flasche nach ihnen. Die beiden Personen konnten ausweichen und blieben unverletzt. Die Frau flüchtete in einem Linienbus. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen die bislang unbekannte Täterin.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323‑2510 entgegen.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Im Zeitraum von Montag (04.05.2026), 19.45 Uhr bis Dienstag (05.05.2026), 05.00 Uhr wurde ein Pedelec in der Eichdendorffstraße entwendet.

Eine 51‑jährige Frau stellte ihr Pedelec über Nacht an einem Fahrradständer ab und sicherte es mit einem Schloss. Am nächsten Morgen stellte Sie das Fehlen des Pedelecs fest.

Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323‑2710 entgegen.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Im Zeitraum von Montag (04.05.2026), 20.00 Uhr bis Dienstag (05.05.2026), 08.30 Uhr wurde ein E‑Scooter in der Herrenbachstraße entwendet.

Die 31‑jährige Geschädigte stellte ihren E‑Scooter in einem Hinterhof verschlossen ab. Am nächsten Morgen war das Fahrzeug verschwunden. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Vergehens des besonders schweren Diebstahls gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323‑2710 entgegen.

Polizei stoppt Fahrer nach Trunkenheitsfahrt

Kriegshaber – Am Mittwoch (06.05.2026) gegen 01.00 Uhr war ein 41‑jähriger Mann in der Neusässer Straße alkoholisiert mit seinem Pkw unterwegs.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin umgehend unterbunden. Die Beamten stellten den Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 41‑jährigen Mann.

Der 41‑Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Lechhausen – Am Dienstag (05.05.2026) gegen 15.30 Uhr fuhr ein 51‑jähriger Mann in der Schillstraße alkoholisiert mit seinem Pkw gegen ein geparktes Fahrzeug.

Bei der Überprüfung der Fahrzeuge, konnten die Beamten keinen Unfallschaden feststellen, jedoch einen starken Alkoholgeruch beim Pkw-Lenker wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,8 Promille.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 51‑jährigen Mann.

Der 51‑Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.

Hammerschmiede – Am Dienstag (05.05.2026) gegen 14.00 Uhr war ein 57‑jähriger Mann alkoholisiert in der Ammannstraße unterwegs.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest 1,4 Promille.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 57‑jährigen Mann.

Der 57‑Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Im Zeitraum von Montag (04.05.2026), 10.00 Uhr bis Montag (04.05.2026), 14.00 Uhr wurde an einem geparkten Pkw in der Lützowstraße ein Streifschaden festgestellt.

Der 27‑jährige Halter stellte an seinem Auto vorne links einen Streifschaden fest. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Es liegt derzeit kein Täterhinweis vor. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323‑2310 entgegen.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Sachbeschädigung

Am Dienstag (05.05.2026) gegen 19.45 Uhr kam es in der Karmelitengasse zu einer Auseinandersetzung, bei der eine Frau mehrere Personen angriff und einen Außenspiegel beschädigte.

Eine 27-jährige Frau verhielt sich gegenüber Passanten verbal aggressiv und beschädigte einen montierten Außenspiegel am ehemaligen JVA-Gebäude.

Eine weitere Passantin wurde in einem angrenzenden Imbiss angegriffen und leicht verletzt.

Anschließend zeigte sich die Randaliererin gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv und unkooperativ. Zur Unterbindung weiterer Straftaten sollte die weibliche Person in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete sie erheblichen Widerstand gegenüber den eingesetzten Beamten, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

Es entstand ein Sachschaden im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen eines Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamten gegen die festgenommene Frau.

Die Randaliererin besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die leichtverletzte Passantin besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Am Dienstag (05.05.2026) gegen 16.00 Uhr wurden Gartendekorationsteile in einem Garten in der Arthur-Piechler-Straße beschädigt.

Die 81‑jährige Anwohnerin stellte zwei verbogene Dekostangen und einen heruntergedrückten Gartenzaun fest. Der Schaden liegt im niedrigen zweistelligen Bereich.

Zeugen beschrieben die möglichen Täter als Jugendliche im Alter von etwa 18 bis 25 Jahren mit heller Kleidung.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323‑2710 entgegen.

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Wohnmobil

Im Zeitraum von Donnerstag (30.04.2026), 12.00 Uhr bis Dienstag (05.05.2026), 11.00 Uhr wurde in der Königsberger Straße an einem Wohnmobil die Beifahrerseite beschädigt.

Der 66‑jährige Nutzer des Wohnmobils stellte Kratzer an der Beifahrerseite fest. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Es gibt derzeit keine Hinweise auf den Täter.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323‑2310 entgegen.

Stadtgebiet Augsburg – Polizei warnt vor Trickbetrügern

Am 05.05.2026 kam es im Stadtgebiet Augsburg zu diversen Betrugsversuchen. Die unbekannten Täter versuchen ihre Opfer mittels Schockanrufen zur Übergabe von Geld und Wertsachen zu bewegen.

Insbesondere aktuell ist die Betrugsmasche, bei der die Täter sich als Ärzte oder Mitarbeiter von Krankenhäusern ausgeben und einen medizinischen Notfall bei einem nahestehenden Angehörigen vortäuschen. Hier kam es in Augsburg Anfang der Woche bereits zu einem vollendeten Fall mit einem hohen Schaden. Wir haben am 04.05.2026 berichtet.

Darüber hinaus geben sich die Täter in letzter Zeit vermehrt als Mitarbeiter von Banken aus und melden verdächtige Kontobewegungen. Im Nachgang kommt es dann zur Abholung von Geldkarten samt Zugangsdaten und im weiteren Verlauf zu unberechtigten Abbuchungen.

Die Polizei ermittelt in den gemeldeten Fällen wegen versuchten Betrugs.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie “Geldwechsler” oder “Prüfer” ins Haus.

Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110.

Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug

https://www.polizei.bayern.de/nmmo