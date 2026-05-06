Brand in Einfamilienhaus in Untersteinbach verursacht hohen Sachschaden – vier Verletzte mit Rauchgasverdacht im Krankenhaus
Polizeipräsidium Mittelfranken

Brand in Einfamilienhaus in Untersteinbach verursacht hohen Sachschaden – vier Verletzte mit Rauchgasverdacht im Krankenhaus

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

ROTH. Am Mittwochabend, dem 6. Mai 2026, kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Rother Gemeindeteil Untersteinbach. Der Brand verursachte erheblichen Sachschaden.

Inhalte im Überblick

Feueralarm am Mittwochabend

Gegen 19:15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle ein Notruf über das Feuer in einem Einfamilienhaus im Hirtenweg ein. Als die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Roth vor Ort ankamen, konnte bereits deutlich sichtbarer Rauch aus dem Erdgeschoss des Hauses festgestellt werden. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen mehr im Gebäude.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Mehrere umliegende Feuerwehren waren im Einsatz und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Dennoch wurden vier Anwohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Wohnhaus ist aufgrund der Schäden derzeit unbewohnbar. Laut ersten Schätzungen wird der Sachschaden auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Brandursache unklar

Die Ursache des Feuers ist noch ungeklärt und wird nun von dem zuständigen Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei eingehend untersucht.

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Erstellt durch: Gloria Güßbacher

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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