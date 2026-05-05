Fahrradregistrierung in Mittelfranken: Polizeipräsidium bietet am 6. Mai Sicherheitstag an

Mittelhessen. Am länderübergreifenden Sicherheitstag veranstaltet das Polizeipräsidium Mittelfranken an fünf Standorten eine Fahrradregistrierung, um Diebstählen vorzubeugen. Bürgerinnen und Bürger können ihre Fahrräder codieren lassen, wodurch sie besser geschützt sind.

Fahrradregistrierung zur Diebstahlprävention

Am Mittwoch, dem 06. Mai 2026, bietet das Polizeipräsidium Mittelfranken eine kostenlose Fahrradregistrierung an fünf Standorten in der Region an. Diese Aktion soll dazu beitragen, Diebstähle zu verhindern und im Falle eines Diebstahls die Zuordnung zum rechtmäßigen Eigentümer zu erleichtern. Fahrräder werden hierzu mit einem individuellen Code versehen und in einer polizeilichen Datenbank erfasst. “Ein codiertes Fahrrad ist für Diebe deutlich unattraktiver, da der Verkauf erschwert wird”, erklärt das Polizeipräsidium. Im Falle einer Sicherstellung kann ein registriertes Fahrrad schnell und eindeutig dem Eigentümer zugeordnet werden.

Orte und Zeiten der Registrierung

Polizeiinspektion Bad Windsheim, an der Dienststelle, von 08:00 bis 12:00 Uhr

Polizeiinspektion Fürth, Rudolf-Breitscheid-Straße („Neue Mitte”), von 10:00 bis 18:00 Uhr

Polizeiinspektion Schwabach, Martin-Luther-Platz, von 13:00 bis 16:00 Uhr

Polizeiinspektion Zirndorf, Marktplatz, von 14:00 bis 17:00 Uhr

Polizeiinspektion Feuchtwangen, Festplatz Mooswiese, von 14:00 bis 20:00 Uhr

Interessierte müssen zur Registrierung ihren Personalausweis, einen Eigentumsnachweis wie eine Rechnung oder einen Kaufbeleg sowie ihr Fahrrad mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zum Sicherheitstag

Das Polizeipräsidium Mittelfranken lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, dieses Angebot zu nutzen, um ihr Fahrrad vor Diebstahl zu schützen. Weitere Informationen zu den Aktionen am Sicherheitstag in Mittelfranken finden Interessierte auf der Website des Polizeipräsidiums Mittelfranken unter https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/102243/index.html sowie auf den Social-Media-Kanälen der Bayerischen Polizei in Mittelfranken.

Erstellt durch: Oliver Trebing