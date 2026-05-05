Mann in Nürnberg wegen versuchten Betrugs festgenommen: Falscher Nachbar scheitert an Polizisten-Opfer

Am Montagnachmittag (04.05.2026) kam es im Nürnberger Stadtteil Langwasser zu einem versuchten Betrug, der durch die schnelle Reaktion eines Polizeibeamten verhindert werden konnte. Ein 44-jähriger Deutscher wurde vorläufig festgenommen, nachdem er versucht hatte, mit einer bekannten Masche Bargeld zu erlangen.

Betrügermasche in Nürnberg: Neuer Nachbar täuscht Notlage vor

Gegen 15:15 Uhr klingelte der Mann an der Tür eines Hauses in der Josef-Simon-Straße. Er behauptete, ein neuer Nachbar zu sein, der sich ausgesperrt habe und nun 50 Euro für einen Schlüsseldienst benötige. Der Anwohner, ein Polizeibeamter, erkannte die Betrugsmasche sofort.

Polizist verhindert Betrug und nimmt Täter fest

Sobald der Beamte sich als Polizist zu erkennen gab, versuchte der Verdächtige zu fliehen. Dank einer schnellen Fahndung durch die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnte der Mann jedoch vorläufig festgenommen werden. Der 44-Jährige steht nun unter Verdacht des versuchten Betrugs.

Polizei warnt vor ähnlichen Betrugsfällen

Die Polizei weist darauf hin, kein Bargeld an unbekannte Personen zu übergeben, auch wenn sie sich als Nachbarn in Not ausgeben. Bieten Sie an, selbst Hilfe zu organisieren, etwa durch einen Anruf beim Schlüsseldienst oder bei Angehörigen. Wer wirklich Hilfe benötigt, wird dieses Angebot annehmen. Im Zweifelsfall rufen Sie den Notruf 110.