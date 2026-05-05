Merz verliert weiter an Zustimmung
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Merz verliert weiter an Zustimmung

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Bundeskanzler Friedrich Merz steht wegen seines Kommunikationsstils und mangelnden Vertrauens in der Kritik. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL/ntv halten nur noch 22 Prozent der Bundesbürger seine Äußerungen für angemessen. 73 Prozent sind der Meinung, er solle seine Worte sorgfältiger wählen.

Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im Oktober 2025 waren noch 30 Prozent mit seinen Äußerungen zufrieden. Auch beim Vertrauen zeichnet sich ein düsteres Bild: Lediglich 11 Prozent glauben, dass es Merz im Laufe des Jahres gelingen wird, das Vertrauen der Bürger deutlich zurückzugewinnen. Eine große Mehrheit von 82 Prozent traut ihm das nicht zu.

Die Zustimmung gegenüber dem Kanzler nimmt daher immer weiter ab – selbst unter Anhängern der Union fordert inzwischen eine Mehrheit einen vorsichtigeren Kommunikationsstil. Für die Umfrage wurden 1.002 Personen im Zeitraum vom 30. April und 4. Mai 2026 befragt.

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