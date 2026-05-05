Zwei Männer wegen Plakataktion zum Nahost-Konflikt in Bamberger Innenstadt angezeigt

In der Nacht auf Montag wurden in Bamberg zwei Männer von einer Polizeistreife ertappt, als sie zahlreiche Plakate in der Innenstadt klebten. Die Plakate behandelten den Konflikt zwischen Israel und Palästina.

Plakatierung in der Bamberger Innenstadt

Die Polizisten beobachteten gegen 0.30 Uhr zwei Männer im Alter von 22 und 25 Jahren, wie sie in der Innenstadt an verschiedenen Orten Plakate klebten. Betroffen waren über 50 Stellen, darunter die Luitpoldstraße, die Obere Königstraße und die Kettenbrücke. Die beiden Männer, beide deutsche Staatsbürger, brachten die Plakate an Laternen, Stromkästen und anderen öffentlichen Einrichtungen an.

Rechtliche Konsequenzen

Die Polizei stellte die Plakate sicher. Die beiden Männer müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.