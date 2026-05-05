Polizei stellt gestohlenes E-Bike in Oberfranken sicher – Tatverdächtiger festgenommen
Polizeipräsidium Oberfranken

Polizei stellt gestohlenes E-Bike in Oberfranken sicher – Tatverdächtiger festgenommen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Min. Lesezeit

FRANKFURT AM MAIN / SICHERSREUTH, LKR. WUNSIEDEL – Ende April wurde in Frankfurt am Main ein wertvolles E-Bike gestohlen. Dank eines GPS-Trackers und der Koordination mit der Polizei konnte der mutmaßliche Dieb in der Nacht zum Sonntag gefasst werden.

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Mit GPS-Tracker auf den Spuren des gestohlenen E-Bikes

Am 30. April 2026 wurde aus einem Krankenhaus-Treppenhaus in der Friedberger Landstraße ein E-Bike entwendet. Der Besitzer hatte vorausschauend einen GPS-Tracker am Fahrrad angebracht und konnte so den Weg des Diebes verfolgen. Zunächst blieb der Täter unbekannt, doch der Geschädigte beobachtete, wie sich das Rad von Unter- und Mittelfranken auf den Weg nach Oberfranken machte.

Verdächtiger Transporter in der Sonntagnacht gestoppt

Am späten Sonntagabend informierte der Bestohlene die bayerische Polizei und übermittelte kontinuierlich die Standortdaten seines GPS-Trackers. Nur wenig später, kurz nach Mitternacht, entdeckte eine Streife der Polizeiinspektion Wunsiedel einen verdächtigen Transporter in Sichersreuth. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs entdeckten die Beamten das in Einzelteile zerlegte E-Bike im Laderaum.

Mutmaßlicher Täter vorläufig festgenommen

Der 41-jährige rumänische Fahrer des Transporters wurde vorläufig festgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Das sichergestellte E-Bike wird nun an die zuständige Dienststelle in Hessen übergeben, damit der Besitzer es bald zurückerhalten kann.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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