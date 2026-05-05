Fahrradunfall mit Schwerverletzter in Unterschleißheim: Radfahrerin trug keinen Helm

Am 04.05.2026 gegen 12:00 Uhr ereignete sich auf der Landsberger Straße in Unterschleißheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Pkw. Eine 48-jährige Radfahrerin, die entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war, wurde von einem aus einer Ausfahrt kommenden VW eines 18-Jährigen angefahren, wobei sie schwer am Kopf verletzt wurde. Sie trug keinen Helm und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge erlitten leichte Schäden. Die Münchner Verkehrspolizei führt die Ermittlungen durch.

Verkehrsunfall und schwere Verletzungen in Straßlach-Dingharting

Am 04.05.2026, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich in Straßlach-Dingharting ein schwerer Unfall. Ein 68-Jähriger fuhr mit einem Jeep gegen einen 29-jährigen Handwerker, der auf dem Boden einer Grundstückseinfahrt lag. Der Handwerker wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.

Polizei verfolgt Motorradrennen in Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Am Abend des 04.05.2026 versuchte ein Motorradfahrer auf einer Harley Davidson einer Polizeikontrolle zu entgehen. Der 59-Jährige fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch Ludwigsvorstadt und ignorierte mehrere rote Ampeln, bevor er schließlich gestoppt und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Die Polizei sucht Zeugen dieses Vorfalls.

Gewaltsamer Raub in Maxvorstadt

In der Nacht zum 01.05.2026 wurde ein 41-jähriger Brite in der Maxvorstadt überfallen. Unter Androhung eines Messers raubten die Täter sein Mobiltelefon. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und ambulant behandelt. Das Kommissariat 21 bittet um Zeugenhinweise.

Raubdelikte in Trudering-Riem aufgeklärt

Im Februar 2026 ereigneten sich in Trudering-Riem zwei Raubüberfälle, die nun aufgeklärt sind. Zwei Tatverdächtige, ein 19-jähriges Mädchen und ein 22-jähriger Mann, wurden ermittelt und ihre Wohnungen durchsucht. Beide wurden nach der Untersuchung entlassen, während das Kommissariat 21 weiterermittelt.

Körperverletzung führt zu Polizeieinsatz in Sendling-Westpark

Am 04.05.2026 wurde ein 20-Jähriger in Sendling-Westpark bedroht und getreten. Nachdem er im Westpark Hilfe suchte, schickte die Polizei über 15 Streifen zur Fahndung. Drei Verdächtige wurden vorläufig festgenommen, aber wieder freigelassen.

Einbruch in Lebensmittelgeschäft in Putzbrunn vereitelt

Zwischen 20:30 und 22:35 Uhr am 04.05.2026 drangen Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft in Putzbrunn ein. Obwohl ein Alarm ausgelöst wurde, entkamen die Täter ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Serie von Wohnungseinbrüchen in München

Am 04.05.2026 wurden in Neuhausen-Nymphenburg und Schwabing Einbrüche gemeldet. In Neuhausen drangen Täter in eine Wohnung ein und stahlen Bargeld und Schmuck. In Schwabing scheiterten Einbrecher beim Versuch, eine Wohnung zu betreten. Die Münchner Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Versuchte Erpressung durch Jugendliche in Isarvorstadt

Ein 13-Jähriger versuchte am 04.05.2026, ein Kiosk in der Isarvorstadt zu überfallen, wurde jedoch von Zeugen gemeldet und später mit zwei Komplizen festgenommen. Einer der Beteiligten wurde angezeigt, während die anderen an ihre Eltern zurückgegeben wurden. Das Kommissariat 21 führt die weiteren Ermittlungen.