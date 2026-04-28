Versuchtes Tötungsdelikt in Riem: 31-Jähriger nach Angriff auf Kollegen festgenommen

Am Montag, den 27. April 2026, ereignete sich gegen 16:55 Uhr in Riem ein schwerwiegender Zwischenfall zwischen zwei Männern, die beide in München leben. Ein 31-jähriger Mann, der die deutsche und türkische Staatsbürgerschaft besitzt, geriet mit einem 32-jährigen Mann spanischer Herkunft in einen heftigen Streit über ihr Arbeitsverhältnis. Die Auseinandersetzung eskalierte, als der 31-Jährige nach dem gemeinsamen Verlassen ihrer Arbeitsstätte seinen Kollegen mit einem spitzen Gegenstand angriff und versuchte, auf ihn einzustechen. Dem Opfer gelang es überwiegend, die Angriffe abzuwehren und ein eingreifender Passant trennte die beiden Männer. Der 32-Jährige rettete sich in ein Gebäude, doch der Angreifer versuchte, ihm zu folgen. Die schnell verständigte Polizei konnte den Angreifer daraufhin festnehmen, das Opfer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Angriff auf Polizeibeamten verhindert schwerere Folgen

Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen griff der Tatverdächtige auch einen Polizeibeamten an. Dank des schnellen und bestimmten Handelns der Einsatzkräfte wurde der Beamte lediglich leicht verletzt, hindert es ihn nicht an seinen weiteren Dienstaufgaben. Das Kommissariat 11 der Polizei hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Der 31-Jährige soll im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Weitere Ermittlungen

Dieser Vorfall verdeutlicht die rasche Eskalation eines Arbeitskonflikts zu einem versuchten Tötungsdelikt und das schnelle Eingreifen der Polizei, das Schlimmeres verhindern konnte. Die Ermittler arbeiten weiterhin an der vollständigen Aufklärung des Tatgeschehens.