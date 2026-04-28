Illertissen Polizei passt Nebenstellen an: Ab 29. April neue dreistellige Durchwahlen

ILLERTISSEN. Ab dem 29. April 2026 ändern sich die Nebenstellen der internen Telefonanlage der Polizeiinspektion Illertissen. Die betroffenen Stellen und Ansprechpartner sollten diese Änderungen berücksichtigen, um weiterhin problemlos Kontakt mit der Polizei aufnehmen zu können.

Änderungen der Nebenstellen

Die Polizeiinspektion bleibt grundsätzlich unter der bekannten Hauptnummer 07303/9651-0 erreichbar. Die Durchwahl „-0“ bleibt unverändert. Bei allen anderen Nebenstellen wird künftig die Ziffer 1 vor die bisherigen zweistelligen Durchwahlen gesetzt, sodass neue dreistellige Nebenstellen entstehen. Beispielsweise ändert sich die bisherige Durchwahl -22 in -122, und der Faxanschluss -40 wird zu -140.

Automatische Ansage bei falscher Durchwahl

Vorher genutzte, zweistellige Nebenstellen sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr erreichbar. Statt Weiterleitung ertönt eine automatische Ansage, dass die gewählte Nummer nicht vergeben ist. Die Polizei bittet alle betroffenen Stellen, die Änderungen zur Kenntnis zu nehmen und die gespeicherten Durchwahlen entsprechend anzupassen.