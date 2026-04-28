Tote und Verletzte nach Schüssen in Neustadt in Sachsen
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Tote und Verletzte nach Schüssen in Neustadt in Sachsen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bei einem Polizeieinsatz in Neustadt in Sachsen haben Beamte am Dienstag zwei leblose und eine schwerverletzte Person gefunden.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Gegen 12:40 Uhr waren am Notruf der Dresdner Polizei Hinweise auf Schüsse im Bereich eines Mehrfamilienhauses eingegangen, teilte die Behörde mit. Die Einsatzkräfte stuften die Lage als lebensbedrohlich ein und rückten unter anderem mit den ständig in Bereitschaft befindlichen Interventionskräften der Polizeidirektion Dresden aus.

Der Ereignisort ist abgesperrt, die Spurensicherung hat begonnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf einen flüchtigen Täter. Die Polizei geht daher nicht von einer Gefahr für die Bevölkerung aus und will weiter informieren.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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