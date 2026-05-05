Nackter Mann beim Masturbieren in Erlenstegen gesichtet: Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken

Nackter Mann beim Masturbieren in Erlenstegen gesichtet: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Freitagnachmittag, den 1. Mai 2026, erschütterte ein Vorfall den Wiesengrund im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen. Ein nackter Mann wurde dabei beobachtet, wie er in der Öffentlichkeit masturbierte. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht nun nach Zeugen, die zur Aufklärung des Falls beitragen können.

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Beobachtungen am Wiesengrund

Gegen 17:45 Uhr trafen drei Frauen am Wiesengrund in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Erlenstegen auf eine verstörende Szene. Sie bemerkten einen unbekannten Mann, der nackt auf einer Decke lag und masturbierte. Augenzeugen berichteten von einem etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann mit schlanker Figur. Auffällig waren seine grauen Adidas Yeezy Sportschuhe mit orangenen Streifen und eine dunkle Kopfbedeckung.

Beschreibung und Polizeiaufruf

Der Mann hielt sich auf einer blauen Picknickdecke auf, neben der ein schwarzer Rucksack platziert war. Weiterhin soll er mit einem grau/schwarzen Fahrrad unterwegs gewesen sein. Möglicherweise verließ der Unbekannte den Ort mit dem Fahrrad in Richtung Nürnberger Stadtmitte.

Polizei bittet um Hinweise

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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