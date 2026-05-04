23-Jähriger auf Heimweg vom Rother Frühlingsfest von vierköpfiger Gruppe überfallen und beraubt

Ein 23-jähriger Mann wurde am frühen Sonntagmorgen (03.05.2026) in Roth auf dem Heimweg vom Rother Frühlingsfest Opfer eines Überfalls. In der Städtlerstraße wurde er von einer vierköpfigen Gruppe angegriffen und seiner Fanjacke beraubt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen.

Überfall auf offener Straße

Der Vorfall ereignete sich gegen 00:15 Uhr, als der deutsche Staatsbürger auf dem Nachhauseweg war. Plötzlich wurde er von vier Unbekannten angegriffen und zu Boden gestoßen. Die Angreifer forderten ihn auf, seine Fanjacke eines Münchner Fußballvereins auszuziehen. Als er sich weigerte, schlugen die Täter auf den wehrlosen jungen Mann ein und zogen ihm sowohl die olivgrüne Adidas-Jacke als auch sein T-Shirt aus. Danach flohen sie zu Fuß in unbekannte Richtung.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizeiinspektion Roth leitete umgehend eine Fahndung ein und erhielt Unterstützung von umliegenden Dienststellen, doch die Täter konnten nicht mehr gefasst werden. Der verletzte Mann musste ambulant in einer Klinik behandelt werden. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei.

Zeugen dringend gesucht

Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise, besonders aus dem Umfeld des Rother Frühlingsfestes. Die vierköpfige Tätergruppe soll zuvor durch den Sicherheitsdienst aus dem Festzelt gewiesen worden sein. Personen mit sachdienlichen Hinweisen zur Identität der Verdächtigen oder zum Tatgeschehen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc