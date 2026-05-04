Einbruch in Wohnung in Hochzoll: Polizei Augsburg sucht Zeugen
Polizei & Co

Einbruch in Wohnung in Hochzoll: Polizei Augsburg sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Min. Lesezeit

Augsburg (ots) – Am Freitag, den 1. Mai 2026, kam es in der Zeit von 17:30 Uhr bis 21:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Watzmannstraße im Augsburger Stadtteil Hochzoll.

Contents

Einbruch in Wohnung in Hochzoll

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und entwendete im Wohnzimmer Wertgegenstände. Der genaue Sachschaden wird derzeit ermittelt, während sich der Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich bewegt.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 an die Kriminalpolizei Augsburg zu wenden.

Tag der offenen Tür: Polizei Augsburg West lädt zum Westparkfest am 9. Mai 2026 ein
Bruderstreit in Augsburg: Messerangriff führt zu Haftbefehl wegen versuchten Totschlags
Leichenfund in Memmingen: Ist es der vermisste Teenager?
43-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizei in Augsburger Innenstadt
Unbekannter Täter greift 40-Jährige in Augsburg mit Pfefferspray an und flüchtet auf Kinderfahrrad
Diesen Artikel teilen
ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel 23-Jähriger auf Heimweg vom Rother Frühlingsfest von vierköpfiger Gruppe überfallen und beraubt 23-Jähriger auf Heimweg vom Rother Frühlingsfest von vierköpfiger Gruppe überfallen und beraubt
Nächster Artikel 17-jährige Radfahrerin verletzt 11-jährigen Jungen in Ingolstädter Bahnhofstunnel schwer 17-jährige Radfahrerin verletzt 11-jährigen Jungen in Ingolstädter Bahnhofstunnel schwer

Folgen Sie uns

You Might also Like