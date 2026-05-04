Einbruch in Wohnung in Hochzoll: Polizei Augsburg sucht Zeugen

Augsburg (ots) – Am Freitag, den 1. Mai 2026, kam es in der Zeit von 17:30 Uhr bis 21:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Watzmannstraße im Augsburger Stadtteil Hochzoll.

Einbruch in Wohnung in Hochzoll

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und entwendete im Wohnzimmer Wertgegenstände. Der genaue Sachschaden wird derzeit ermittelt, während sich der Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich bewegt.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 an die Kriminalpolizei Augsburg zu wenden.