Brand in Hutthurm: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden von bis zu 250.000 Euro
Polizeipräsidium Niederbayern

Brand in Hutthurm: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden von bis zu 250.000 Euro

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am frühen Morgen des 4. Mai 2026 ereignete sich ein Brand in einem Wohnhaus in der Neubürgerstraße in Hutthurm, Landkreis Passau. Zwei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen.

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Schnelle Rettung der Bewohner

Ein aufmerksamer Anwohner entdeckte den Brand kurz vor 8 Uhr und alarmierte sofort die Integrierte Leitstelle. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Zwei von ihnen erlitten jedoch eine Rauchgasvergiftung sowie leichte Verletzungen an den Händen. Der Rettungsdienst versorgte die Betroffenen vor Ort, während eine ältere Bewohnerin vorsichtshalber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Effiziente Löscharbeiten und Sachschaden

Die schnell eintreffenden Feuerwehrkräfte konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Dennoch ist das Haus derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 bis 250.000 Euro geschätzt.

Untersuchungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. Bislang liegen keine konkreten Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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