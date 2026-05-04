Unbekannte beschädigen Barfenster in Augsburg – 7.000 Euro Schaden
Polizei & Co

Unbekannte beschädigen Barfenster in Augsburg – 7.000 Euro Schaden

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Augsburg – Im Zeitraum von Sonntag, den 3. Mai 2026, zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr, kam es zu einem Vandalismusvorfall in der Innenstadt von Augsburg.

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Unbekannte Täter beschädigen Barfenster

In der Wertachstraße wurden die Fensterscheiben einer Bar von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 7.000 Euro.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Vorfalls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen genommen.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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