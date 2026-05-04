Streit wegen Geldforderungen: Haftbefehl gegen 23-Jährigen in Passau erlassen

Am Donnerstagabend, dem 30. April 2026, kam es in Passau zu einem handfesten Streit zwischen zwei Männern. Der Streit, der aus Geldforderungen resultierte, eskalierte kurz nach 19:30 Uhr im Stadtgebiet.

Streit um Geld eskaliert

Ein 23-jähriger zog nach einer verbalen Auseinandersetzung einen spitzen Gegenstand, um damit angeblich auf einen 29-jährigen Syrer loszugehen. Trotz der gefährlichen Situation blieb der Ältere unverletzt.

Festnahme und gerichtliche Konsequenzen

Die Polizei konnte den 23-jährigen Tatverdächtigen im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festnehmen. Bereits am nächsten Tag, dem 1. Mai 2026, wurde er dem Amtsgericht Passau vorgeführt, wo der Ermittlungsrichter einen Haftbefehl, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, erließ. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter Leitung der Staatsanwaltschaft Passau weitergeführt.