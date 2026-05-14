Tödlicher Unfall auf Kreisstraße KEH 7: 31-Jähriger prallt mit AUDI gegen Baum
Polizeipräsidium Niederbayern

Tödlicher Unfall auf Kreisstraße KEH 7: 31-Jähriger prallt mit AUDI gegen Baum

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Donnerstagmorgen, den 14. Mai 2026, ereignete sich gegen 06:30 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall in der Nähe von Abensberg im Landkreis Kelheim.

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Verkehrsunfall auf der Kreisstraße KEH 7

Ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Kelheim fuhr in einem Audi auf der Kreisstraße KEH 7 von Abensberg in Richtung Sandharlanden. Während der Fahrt kam der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer in einem Waldstück aus ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte der Pkw frontal mit einem Baum, überschlug sich und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Unfallkosten klären und Rettungsmaßnahmen

Der Fahrer erlitt bei dem Aufprall lebensgefährliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen, nachdem die Staatsanwaltschaft kontaktiert worden war.

Einsatzkräfte vor Ort und Straßensperrung

Vor Ort waren zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz, darunter Feuerwehren aus Sandharlanden, Holzharlanden, Bad Gögging und Abensberg sowie Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes. Die Kreisstraße KEH 7 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

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Zeugenaufruf: Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441/5042-0 zu melden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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