Tödlicher Baustellenunfall in Vilsbiburg: Arbeiter stürzt von Gerüst und stirbt an seinen Verletzungen
Polizeipräsidium Niederbayern

Tödlicher Baustellenunfall in Vilsbiburg: Arbeiter stürzt von Gerüst und stirbt an seinen Verletzungen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Im Ortsteil Feldkirchen in Vilsbiburg ereignete sich am 12. Mai 2026 gegen 11.30 Uhr ein tragischer Betriebsunfall auf einer Baustelle. Ein 53-jähriger Arbeiter erlitt tödliche Verletzungen, als er von einem Gerüst stürzte.

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Unfallursache noch unbekannt

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Arbeiter auf einem Gerüst, das aus noch ungeklärten Gründen kippte. Der Mann stürzte nicht nur vom Gerüst, sondern wurde auch von herabfallenden Gerüstteilen getroffen.

Ermittlungen aufgenommen

Obwohl Ersthelfer und alarmierte Rettungskräfte umgehend Reanimationsmaßnahmen einleiteten, erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Dabei werden sie von der Berufsgenossenschaft sowie dem Gewerbeaufsichtsamt unterstützt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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